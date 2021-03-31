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عبور جديد.. 15 صورة توضح مرور السفن بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

الأربعاء، 31 مارس 2021 06:00 ص
عبور جديد.. 15 صورة توضح مرور السفن بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة تعويم السفينة
بورسعيد - محمد عزام

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عبور جديد يسطره المصريون بالتاريخ العالمي، من مجهوداتٍ مبذولة لإنقاذ أمان مصر المائي والحفاظ على أهم شريان يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد القومي المصري، وهو المجرى الملاحي لقناة السويس.
 
وبدأت السفن في العبور منذ مساء أمس الإثنين، حيث عبرت قافلة الشمال متجهة إلى البحيرات، وغادرت السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات منذ بدء أزمة السفينة الجانحة إلى الاتجاه الجنوبي لمحافظة السويس.
 
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور أكثر من 113 سفينة من الإثنين الماضى ومع بداية الملاحة إلى صباح أمس الثلاثاء، وذلك بعد عودة حركة الملاحة فى جانبى قناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة.
 
ووجه أسامة ربيع التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لجهود تعويم السفينة الجانحة، مؤكداً أن رجال قناة السويس أنجزوا المهمة في وقت قياسي مع الحفاظ على سلامة السفينة والبضاعة.
 
 
احدي السفن العابرة لقناة السويس
إحدى السفن العابرة لقناة السويس

احدي السفن العابرة للقناة
إحدى السفن العابرة للقناة

السفينة جرين ايفر لحظة تعويمها
السفينة جرين إيفر لحظة تعويمها

السفينه بعد تعويمها
السفينه بعد تعويمها

القاطرات تبحر السفينة
القاطرات تبحر السفينة

انتصار عبور السفينة َتعويمها
انتصار عبور السفينة بعد تعويمها

بعد تعويم السفينة عبور سفينة للمجري الملاحي
بعد تعويم السفينة عبور سفينة للمجري الملاحي

تعويم سفينة جرين ايفر
تعويم سفينة جرين إيفر

رجال هيئة قناة السويس
أحد رجال هيئة قناة السويس

سفن تعبر قناة السويس بعد التعويم
سفن تعبر قناة السويس بعد التعويم

سفينة عابرة لقناة السويس نهارا
سفينة عابرة لقناة السويس نهارا

سفينه عابره قناة السويس
سفينه عابرة لقناة السويس

فرحة احد العمال
فرحة أحد العمال

قناة السويس بالاسماعيلية
قناة السويس بالإسماعيلية

لقطه لسفينه عابرة بالاسماعيلية
لقطه لسفينة عابرة بالإسماعيلية

 


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