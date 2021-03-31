عبور جديد.. 15 صورة توضح مرور السفن بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

عبور جديد يسطره المصريون بالتاريخ العالمي، من مجهوداتٍ مبذولة لإنقاذ أمان مصر المائي والحفاظ على أهم شريان يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد القومي المصري، وهو المجرى الملاحي لقناة السويس.
وبدأت السفن في العبور منذ مساء أمس الإثنين، حيث عبرت قافلة الشمال متجهة إلى البحيرات، وغادرت السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات منذ بدء أزمة السفينة الجانحة إلى الاتجاه الجنوبي لمحافظة السويس.
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور أكثر من 113 سفينة من الإثنين الماضى ومع بداية الملاحة إلى صباح أمس الثلاثاء، وذلك بعد عودة حركة الملاحة فى جانبى قناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة.
ووجه أسامة ربيع التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لجهود تعويم السفينة الجانحة، مؤكداً أن رجال قناة السويس أنجزوا المهمة في وقت قياسي مع الحفاظ على سلامة السفينة والبضاعة.
إحدى السفن العابرة لقناة السويس
إحدى السفن العابرة للقناة
السفينة جرين إيفر لحظة تعويمها
السفينه بعد تعويمها
القاطرات تبحر السفينة
انتصار عبور السفينة بعد تعويمها
بعد تعويم السفينة عبور سفينة للمجري الملاحي
تعويم سفينة جرين إيفر
أحد رجال هيئة قناة السويس
سفن تعبر قناة السويس بعد التعويم
سفينة عابرة لقناة السويس نهارا
سفينه عابرة لقناة السويس
فرحة أحد العمال
قناة السويس بالإسماعيلية
لقطه لسفينة عابرة بالإسماعيلية
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