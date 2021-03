طلبة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين يتربعون على عرش "أيسف 2021" للعلوم والهندسة

الأقصر – أحمد مرعى

استمرارا لسلسلة النجاحات والتفوق لطلبة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، فى التفوق والتربع على عرش معرض أيسف 2021 للعلوم والهندسة، حيث تصعيد مشروعين لطلبة المدرسة إلى التصفيات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات إسطفانوس وليم مدير إدارة المدرسة، وبجهود متميزة من محمد نادر أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، وجميع أعضاء هيئة التدريس.

وقال جلال نور الدين أخصائى اجتماعى بمدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، إن اكتساح طلبة المدرسة معرض "إيسف" على الجمهورية بمجموعة الصعيد، حيث تم تصعيد مشروعين لطلبة المدرسة إلى التصفيات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهما كل من (ستيفن عادل وعبدالرحمن خالد (الصف الثالث) مشروع mom care : ثانى جمهورى وأول كاتيجورى فى مجال البايو ميديكال - جومانة عبدالناصر (الصف الأول) ثالث جمهورى وأول كاتيجورى العلوم السلوكية والاجتماعية مشروع: المشكلات الاجتماعية والنفسية التى تواجه طلاب الدمج الموهوبين واثارها على الموهبة)، كما فازت المشروعات التالية بالمراكز التالية:- (كريم حمدى عبد الونيس وأحمد سعيد مركز أول كاتيجورى هندسة بيئية مشروع alfa cooling system - فاطمة مجدى أول كاتيجورى انظمة مدمجة مشروع Mission X - آلاء بدير ورويدا محسن أول كاتيجورى ميديكال ساينس مشروع Smile you can see - أحمد هاشم ثالث كاتيجورى كيمياء مشروع anti-plastic purifier).

وتوجهت إدارة المدرسة بالشكر والتقدير لكل من قدم إلى أبناء المدرسة الدعم لتحقيق الإنجاز غير المسبوق، موجهةً الشكر إلى الطلاب المتميزين، كما تتقدم إدارة المدرسة بالشكر للشريك الرئيسى التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، حيث أن جميع الطلاب الفائزين الذين يمثلون مصر فى المعرض الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية هم طلاب مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، وهذا إنجاز لم يحدث فى مصر من قبل وهو فوز مشروعين من أصل 3 من مدرسة واحدة لتمثيل مصر فى المعرض الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم كون المدرسة منقولة من مدينة طيبة بمحافظة الأقصر إلى مدينة قنا الجديدة منذ عامين.

وناشد جلال نور الدين أخصائى اجتماعى بالمدرسة، كافة المسئولين بدعم طلبة المدرسة المتميزين، حيث أن المدرسة مهددة بالغلق وتحتاج لدعمها للحصول على توقيع هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لعودة الاعتماد المالى لبناء مبنى الإقامة والمخصصة له قطعة أرض بجوار مبنى المدرسة بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، حيث كان قد تم تخصيص الأرض والاعتماد المالى فى عام 2017، موضحاً أنه يناشد الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس كل من يستطيع مساعدتهم فى تلك الأزمة لمواصلة سلسلة نجاحات طلبة المدرسة من المتفوقين والنابغين.



طالبات المدرسة المتفوقات فى معرض العلوم والهندسة