اليوم السابع
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شاهد ماذا تم تنفيذه بمحور الفردوس لحل مشاكل المرور بالعاصمة

الأربعاء، 31 مارس 2021 06:00 ص
شاهد ماذا تم تنفيذه بمحور الفردوس لحل مشاكل المرور بالعاصمة محور الفردوس
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة الدولة أعمال إنشاء وتنفيذ محور الفردوس بمحافظة القاهرة، حيث تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، المحور لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بحي الوايلي وحي منشأة ناصر للوقوف على نسب التنفيذ بالمحور وتذليل المعوقات ان وجدت.
 
وتنفذ أجهزة محافظة القاهرة عدة أعمال التطوير، ومن بينها إنشاء محور الفردوس، والذى يحقق طفرة كبيرة فى تخفيف الضغط المرورى وحل أزمات المرور بالقاهرة، كما أنه تم صرف تعويضات مادية لسكان 220 عقار بمسار محور الفردوس الجارى تنفيذه.
 
وأزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة 234 عقار وورشة ومخزن بشارع الطيران بمنشأة ناصر، كما صرف جهاز التعمير بوزارة الإسكان تعويضات مالية لقاطنيها ضمن الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس .
 
وأكد نائب محافظ القاهرة أن المحور الجديد سيسهم فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد ، مارا ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد ، ثم شارع أحمد سعيد ، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس ، مارا بطريق صلاح سالم ، ثم محور الأتوستراد ، مارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر ، حتى كوبري اعمار وامتداد محور المشير.
 
نائب محافظ القاهرة يتابع معدلات تنفيذ أعمال محور الفردوس
نائب محافظ القاهرة يتابع معدلات تنفيذ أعمال محور الفردوس

محور الفردوس وأعمال التطوير
محور الفردوس وأعمال التطوير

أعمال تنفيذ محور الفردوس
أعمال تنفيذ محور الفردوس

 


محور الفردوس

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الطرق

القاهرة

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