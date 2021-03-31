سكان لندن يرسمون جدارية عليها 150 ألف قلب لإحياء ذكرى ضحايا كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

أقبل مجموعة من سكان العاصمة البريطانية لندن، على رسم جدارية مكونة من 150 ألف قلب مرسومة باليد فى وسط لندن لإحياء ذكرى ضحايا أزمة فيروس كورونا، وقال منظمو هذه الفاعلية، إنه على الرغم من موقع الجدار التذكارى على الضفة الجنوبية لنهر التايمز مقابل مجلسى البرلمان، إلا أن الجدارية لا يُقصد بها أن يكون هدفها "سياسيًا أو عدائيًا" ولكنه تكريم لضحايا كورونا.



رسم الجدارية فى لندن

وتم رسم القلوب بشكل فردي من قبل أفراد الأسر الذين فقدوا ذويهم خلال جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تمتد اللوحة الجدارية لأكثر من نصف ميل (1 كم) عند الانتهاء منها، كما تم تنظيم الفاعلية من قبل مجموعة حملة "Covid-19 للعائلات الثكلى من أجل العدالة"، والتى دعت سابقًا إلى إجراء تحقيق فى طريقة تعامل الحكومة مع الوباء.



تخليد ضحايا كورونا



رسومات فى لندن

ووفق ما نقلت صحيفة ايفننج ستاندر البريطانية، قال مات فاولر، المؤسس المشارك للمجموعة، الذى فقد والده بسبب الفيروس: "كل قلب مرسوم يدويًا فريد تمامًا، مثل أحبائنا الذين فقدناهم، ومثل حجم خسارتنا الجماعية، وسيكون هذا النصب التذكاري هائلاً".



جانب من الفاعلية



احياء ضحايا كورونا

وأشار مات فاولر، المؤسس المشارك للمجموعة والمتحدث المسئول عنها: "لقد فتحنا الاتصال بالعائلات الثكلى وأردنا أن نجعلها أكثر شمولية، ونحن نعلم أنه لا يمكن للجميع القدوم إلى هنا لرؤيتها، لكننا نأمل حقًا أن يصبح هذا نقطة محورية لتذكر هذه المأساة الوطنية".

وتابع: "لقد وضعنا الرسومات في قلب عاصمتنا حتى لا تغفل الحكومة أبدًا عن القصص الشخصية في قلب كل واحد فينا".

ومن المتوقع أن يستمر العمل على اللوحة الجدارية عدة أيام، وقد دعت المجموعة، العائلات من خلال شبكات مواقع التواصل الاجتماعي للحضور والمشاركة، ويعمل الأشخاص في مجموعات بعيدة اجتماعيًا لا تزيد عن ستة أشخاص ، بما يتماشى مع قيود فيروس كورونا المفروض في لندن.