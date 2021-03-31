اليوم السابع
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سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء في قنا

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:49 ص
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء في قنا عملات أجنبية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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حوادث اليوم

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