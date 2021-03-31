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رسائل الحكومة للحد من انتشار كورونا فى رمضان ..إنفوجراف

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:10 م
رسائل الحكومة للحد من انتشار كورونا فى رمضان ..إنفوجراف رسائل الحكومة للحد من انتشار كورونا

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جددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء التأكيد على عدد من التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة للمواطنين خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، وأهمية التخلي عن بعض العادات المتعارف عليها خلال هذا الشهر الكريم، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة.

وأوصت الوزيرة بضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص عند ارتياد أماكن العبادة، مع تنظيم دخولهم وخروجهم منها، وكذلك تطهير هذه الأماكن بالمطهرات بشكل دوري، وإغلاق جميع برادات المياه بها، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل.

لفتت وزيرة الصحة، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من منطلق أن الحرص في تطبيقها كان له أثر إيجابي كبير على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما يستدعي المزيد من الحرص ، مع استمرار تطبيق تلك الإجراءات.

كورونا خلال شهر رمضان
كورونا خلال شهر رمضان

كورونا

شهر رمضان

فيروس كورونا

وزيرة الصحة

اليوم السابع بلس

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