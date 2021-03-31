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رئيس هيئة قناة السويس: زيارة الرئيس رفعت معنويات العاملين بالمجرى الملاحى

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:33 ص
رئيس هيئة قناة السويس: زيارة الرئيس رفعت معنويات العاملين بالمجرى الملاحى الرئيس السيسي خلال الزيارة
كتب محمد شرقاوى

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مهمة ورفعت معنويات العاملين بالمجرى الملاحى، مضيفا أن الرئيس تابع الأزمة منذ بدئها على مدار اليوم، لمعرفة تفاصيل السفينة الجانحة وتابعها لحظة بلحظة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أننا سنعمل على زيادة القدرات بدعم من الرئيس، لافتا إلى أن الرئيس أكد لى لو فيه كراكات أكثر من 300 أو 350 طن تعاقد عليها لنواكب تطوير السفن الكبرى.

وتابع أن 420 سفينة كانت تنتظر حل السفينة الجانحة للمرور ولم تأخذ طريقا آخر بسبب أن لديهم ثقة فى هيئة قناة السويس، مضيفا أن أزمة السفينة الجانحة أبرزت أهمية قناة السويس، مؤكدا أننا لدينا خطة لتيسير السفن المنتظرة فى المرجى الملاحى.

وأوضح أن وكالات الأنباء العالمية تحتفى بنجاح مصر فى تعويم السفينة الجانحة، لافتا إلى أن اليوم سنبدأ التحقيقات فى أزمة السفينة الجانحة، وسيتم إعلان الحقيقة بشفافية، وسنطالب شركات التأمين بالتعويضات.


أسامة ربيع

الرئيس السيسى

قناة السويس

المجرى الملاحى

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