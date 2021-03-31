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رئيس قناة السويس: قبطان السفينة الجانحة ليس لديه خيار سوى الاستجابة للتحقيقات

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:36 م
رئيس قناة السويس: قبطان السفينة الجانحة ليس لديه خيار سوى الاستجابة للتحقيقات إيفر جيفن
كتب رامى محيى الدين

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "كان شعورا لا يوصف مع بداية تحرك السفينة الجانحة "إيفر جيفن"، حيث كنا نصلى الفجر هناك والرئيس قاللى سمعة مصر فى إيديك أنت ورجالتك".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: "بعد انتهاء الأزمة كان لدينا 422 سفينة وغادرت 113 سفينة فور دخول السفينة الجانحة البحيرات يوم 31، ودخلت 81 سفينة، وإن شاء الله ينتهوا فى يومين أو يوم ونصف، وفى خلال 4 أيام تعود الأمور لطبيعتها، ونحن نعمل 24 ساعة هذه الأيام".

وأكد ربيع: "التحقيقات بدأت اليوم، وعدم استجابة القبطان من الممكن أن تكون من تعليمات الشركة ولكنه سيستجيب، لأن السفينة محجوز عليها وكل شيء سيظهر، والشركة سترسل محاميا ولا توجد مسئولية على قناة السويس لأن دور المرشد استشارى فقط.. فى يد الشركة أن تنتهى بشكل أسرع وتدفع التعويضات، وإذا لم تستجب سيتم الحجز على السفينة لمدة طويلة، ولا توجد مطالبات رسمية حتى الآن، لأن التحقيق ما زال فى بدايته".

وأضاف أسامة ربيع: "استهلكنا وحدات كثيرة ووقود وهناك أشياء ستحسب على التعويض إلى جانب تعويضات المراكب بالطبع، والبنك الذى اصطدمت به السفينة كنا نخشى أن ينهار، ما زلنا فى مرحلة تقييم التعويضات حتى الآن، ومن الممكن أن تكون فى متوسط دخل القناة فى اليوم 15 إلى 17 مليون دولار".

وتابع أسامة ربيع: "الكلام عن التأمين على حركة الملاحة غير مضبوط، لأن التأمين يكون فى المناطق الخطرة ومناطق الحروب، ولكن قناة السويس مكان آمن، وكل كلام عن ميناء جديد تتم دراسته جيدا ونعمل على إيجاد بدائل، وقمنا بعمل تخفيضات على رسوم عبور السفن ونقدم خدمة مميزة لعبور المراكب، ونزود عدد الجراجات للسفن، ونفكر فى أن نقوم بعملية ازدواج للمنطقة التى لا يوجد بها ازدواج".

 


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