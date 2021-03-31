جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الغينى، للسفير تامر كمال المليجى سفير مصر فى كوناكرى.

وأشار كوندي، خلال اللقاء، إلى دعمه لمشاركة الشركات المصرية فى عملية التنمية التى تقوم بها غينيا في مجالات البنية التحتية وتوليد الطاقة الكهربائية والزراعة، خاصةً فى ظل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذه المجالات والقدرات الضخمة التى تتمتع بها الشركات المصرية.

وأكد الرئيس الغينى على توافق الرؤى بين مصر وغينيا فى عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، مشيدا بالتعاون والتنسيق السياسى المتميز القائم بين البلديّن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أشار السفير المصرى إلى وجود آفاق ضخمة لتعظيم التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وغينيا، وقال إن لدى الشركات المصرية إمكانيات وقدرات وخبرات تفتح لها المجال لتنفيذ مشروعات كبرى في غينيا، مؤكداً عزم مصر على مواصلة تقديم الدعم للدول الأفريقية الشقيقة ومنها غينيا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية لدول وشعوب القارة وتعزيز العمل الأفريقى المُشترك.