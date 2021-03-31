رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة طبية بصعيد مصر للتعامل مع السيدات المعنفات

أسيوط – هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على ما تحمله إدارة الجامعة من مشاعر إجلال وتقدير للمرأة المصرية وسعيها الدائم لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لها ، انطلاقاً من مسئولياتها الاجتماعية والتنويرية كأعرق وأكبر جامعات الصعيد.

جاء ذلك خلال افتتاحه وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى صحة المرأة الجامعى، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور طارق خلف الحسينى مدير مستشفى صحة المرأة ، والدكتور كمال زهران الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد ورئيس الوحدة ، والدكتورة مروة كدوانى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط ولفيف من أساتذة القسم والأطباء المتخصصين بالمستشفى .

كما شارك فى الاحتفال بافتتاح الوحدة افتراضياً عبر تطبيق زوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، وجيرمين حداد الممثل المساعد بصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر .

وصرح رئيس جامعة أسيوط ، أن الوحدة تُعد هى الوحدة الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد والرابعة على مستوى الجمهورية ، والتى جاء ثمرة للتعاون القائم بين الجامعة والمجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والذى أثمر كذلك فى وقت سابق فى إنشاء أول وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وهو ما يسير طبقاً لإستراتيجية واضحة للجامعة هادفة إلى تمكين المرأة وحمايتها ودعمها وتوفير بيئة صحية آمنة لها سواء داخل أسوار الجامعة أو فى المجتمع الخارجى المحيط.

معرباً عن شكره وتقدير لجهود المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودورهم الدءوب والمتعاون مع إدارة الجامعة من أجل تحسين الواقع المعيشى والبيئة الاجتماعية المتاح للمرأة فى صعيد مصر.

وفى مستهل كلمته أكد الدكتور علاء عطية أن العنف ضد المرأة يعد واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً ، وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على استيفاء المرأة لحقوقها الأساسية فى العيش بسلام ، مشيراً أن هذا الأمر يمثل أحد الاهتمامات الرئيسية لإدارة المستشفيات الجامعية والتى أخذت على عاتقها تخفيف العبء المرضى والنفسى الواقع على كاهل مرضاها وكافة المترددين عليها ، مبدياً إعجابه ودعمه لفكرة الوحدة منذ إنشائها من ثلاث سنوات بسواعد كوادر وأعضاء قسم النساء والتوليد ، وهو ما يعد خطوة موفقة فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، لافتاً أنه من المقرر أن تكون هذه الوحدة من أهم الوحدات الرائدة فى الصعيد فى مجال تقديم خدمة توعوية ونفسية ومعنوية على مستوى متقدم فضلاً عن الجانب القانونى بمشاركة متخصصين متميزين فى هذا المجال.

وخلال كلمته استعرض الدكتور طارق الحسينى الدور الرائد والمنفرد والتى تقوم به مستشفى صحة المرأة فى تقديم خدمة صحية متخصصة هى الأكبر من نوعها فى صعيد مصر ، والتى استقبلت نحو 3405 حالة بقسم السيدات الحوامل و3920 حالة بقسم أمراض النساء ، و 424 حالة تنظيم أسرة ، و239 حالة كشف مبكر على الأورام و214 حالة علاج عقم والإخصاب المساعد .

كما تردد على الوحدات الداخلية أكثر من 11 ألف حالة سيدات حوامل ، و6769 حالة خدمة طبية ما بعد العمليات ، و541 حالة عمليات ، أما فيما يتعلق بالعمليات الجراحية والتى تم إجراؤها بالمستشفى خلال 2020 فقد بلغت 10211 عملية بواقع 577 عملية ذات مهارة و5505 عملية كبرى و2808 عملية متوسطة و1292 عملية صغرى .

وحول دور واختصاصات الوحدة فقد أوضح الدكتور كمال زهران أن تلك الوحدة جاءت فى إطار حرص إدارة الجامعة على التميز خاصة فى مجال الرعاية المقدمة للام والطفل وهو ما يأتى امتداداً كذلك للاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بهذا الجانب .

وفى كلمتها عبر تطبيق " زوم" أشادت الدكتورة مايا مرسى ، بجهود جامعة أسيوط كأحد الجامعات الرائدة فى الصعيد فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره ، وهو الأمر الذى لاقى استحسان كبير ودعم غير مسبوق من المجلس القومى للمرأة ، معلنة عن دعمها الكامل للوحدة وذلك انطلاقاً من دورها المتميز الذى يأتى استكمالا لجهود القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ضرورة توفير كافة السبل والإمكانيات لتفعيل أداء الوحدات التى تناهض العنف ضد المرأة ، أو تعوق من رسالتها المجتمعية أو تكون حائلاً بينها وبين تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 ، داعية كافة القائمين على الوحدة إلى دعم ومساندة الحالات الواردة إليها وتوفير كافة سبل الأمن والرعاية لهن.

اختتمت الزيارة بجولة تفقدية للمستشفى وذلك لمناقشة بعض المقترحات لتوسيع بعض المساحات المخصصة للإدارات والوحدات الحيوية وما تلزمه من إجراءات إحلال وتجديد .



جانب من جولة رئيس الجامعة



جولة رئيس جامعة اسيوط بوحدة السيدات المعنفات



رئيس الجامعة بعيادات المرأة الامنة



رئيس الجامعة يتفقد وحدات مستشفى صحة المرأة



رئيس جامعة اسيوط يتفقد وحدة صحة المراة



رئيس جامعة اسيوط يفتتح وحدات السيدات المعنفات