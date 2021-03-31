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رئيس الحكومة الليبية: الأمن المائى والقومى لمصر جزء من الأمن القومى الليبى

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:28 م
رئيس الحكومة الليبية: الأمن المائى والقومى لمصر جزء من الأمن القومى الليبى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبى عبد الحميد الدبيبة
كتب محمد جمال

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبى عبد الحميد الدبيبة، أن الأمن المائي والقومى لمصر جزء من الأمن القومى الليبى مؤكدا الدعم الكامل للأشقاء فى مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع.

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وأعربت عدد من الدول العربية عن تضامنها الواسع مع مصر وجمهورية السودان فيما يتعلق بأزمة "سد النهضة" الأثيوبي، حيث أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى أزمة سد النهضة، مشددة على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

وأصدرت المملكة بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية قالت فيه: تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وأضاف البيان "وتشدد المملكة على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا".

فيما أعربت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

وفى السياق نفسه اعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.وأعربت البحرين عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة للمصريين قائلا: بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللى عاوز يجرب يجرب، إحنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا وصبور جدا، محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هايبقى فى حالة من عدم استقرار فى المنطقة لا يتخيلها أحد، وتابع الرئيس السيسى، أن مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر، وقال رد فعلنا فى حالة المساس بمياهنا أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل، والتفاوض كان خيارنا اللى بدأنا بيه والعمل العدائى قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات.

وأضاف معركتنا معركة تفاوض وكل يوم الرأى العام العالمى وكبار المسئولين يروا أننا نكسب أرض، وقال نحن جادون فى التفاوض بشكل يحقق المكسب للجميع.

وتابع: كل ما نطلبه لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها فى التعامل مع هذه الإجراءات والمياه العابرة للحدود، وهناك تحرك جديد فى قضية سد النهضة خلال أسابيع ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا ورد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.


عبد الحميد الدبيبة

سد النهضة

إثيوبيا مصر

ليبيا

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