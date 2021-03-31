وأوضح رئيس الحكومة أن العمل جارٍ على إعداد الدستور الجديد ووضع قانون الانتخابات، وأن السلطة الجديدة فى البلاد تعمل ما فى وسعها لتسهيل المرحلة الانتقالية.

وأشار الدبيبة إلى أن الجيش اتحد من خلال المحادثات التى جرت بوساطة الأمم المتحدة فى جنيف والتي سمحت بوقف إطلاق النار.