حادث جديد .. كلب بايدن يعض أحد موظفي البيت الأبيض

كتبت سماح عبد الحميد

تورط كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حادث عض جديدة لأحد موظفي البيت الأبيض، ووفقا لشبكة سى إن إن الإخبارية، نُقل موظف في National Park Service إلى الوحدة الطبية بالبيت الأبيض لتلقي العلاج يوم الاثنين عندما قام الكلب ميجور من فصيلة " جيرمن شيبرد" بعضه أثناء تنزهه على الأقدام في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض.

وأشار التقرير إلى أن الموظف كان يمارس عمله في ذلك الوقت، وتم نقله لوحدة العناية الطبية في البيت الأبيض لتلقى العلاج، قبل عودته لعمله مرة أخرى .

وقال مايكل لاروزا، السكرتير الصحفي للسيدة الأولى جيل بايدن ، لشبكة CNN إن ميجور "لا يزال يتأقلم مع محيطه الجديد".



ميجور

وأضاف " نعم ، قام ميجور بقضم شخص ما في نزهة على الأقدام، بدافع الحذر الشديد ،وتمت رؤية الشخص من قبل وحدة العناية الطبية ثم عاد إلى العمل دون إصابة ."

وتعد هذه الحادثة الثانية رغم تلقى ميجور ، الذى يبلغ من العمر 3 سنوات تبناه بايدن في عام 2018 ، تدريبات خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا للبيت الأبيض ، بعد حادثة عض منفصلة في وقت سابق من هذا الشهر.



ميجور كلب الرئيس الأمريكى جو بايدن

و"ميجور" هو الأصغر بين كلبين الأخر يدعى تشامب من فصيلة "الراعي الألماني" يمتلكهما بايدن وزوجته، وميجور وهو أول كلب إنقاذ يدخل البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي بايدن قال إن ميجور كان يتأقلم مع الكثير من الأشخاص الجدد من حوله ،وأضاف في مقابلة مع برنامج Good Morning America على قناة ABC: "إن 85% من الناس في البيت الأبيض يحبونه. كل ما يفعله هو أن يلعقهم ويهز ذيله، وأنا أدرك أن بعض الناس، لأسباب مفهومة، يخافون من الكلاب.