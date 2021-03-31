اليوم السابع
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جواتيمالا تدين مقتل مُهاجر برصاص جنود مكسيكيين

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:00 ص
جواتيمالا تدين مقتل مُهاجر برصاص جنود مكسيكيين جنود مكسيكيين - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية الجواتيمالية اليوم الثلاثاء حادث وفاة مهاجر جواتيمالي في ولاية تشياباس جنوب المكسيك قتل برصاص جنود مكسيكيين.
وفي بيان نشرته على تويتر، وصفت الوزارة الحادث بـ"المأساوي"، وأعلنت أن المواطن الغواتيمالي إلفين مازاريغوس بيريز قُتل على حدود ولاية تشياباس بالمكسيك.
من جانبها، أفادت وسائل إعلامية مكسيكية بأن الجنود أطلقوا النار على المهاجر عند نقطة تفتيش أقاموها على معبر يشتهر بدخول المهاجرين عبره إلى المكسيك بشكل غير قانوني في طريقهم إلى الولايات المتحدة.
وذكرت أن سكان منطقة عبور الحدود المعروفة باسم باكاتوم تمكنوا من القبض على عدد من الجنود المكسيكيين ونقلوهم بعد ذلك إلى داخل الأراضي الجواتيمالية، إلا أن وزارة الخارجية الغواتيمالية لم تنفي أو تؤكد تلك الأنباء، كما أن وزارة الخارجية المكسيكية لم تعلق على الخبر. 
وقال مكتب المدعي العام في ولاية تشياباس في بيان أصدره إنه فتح تحقيقًا في الحادث.


المكسيك

جنود مكسيكيين

جواتيمالا

وزارة الخارجية الجواتيمالية

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