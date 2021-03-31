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جامعة بنها تنظم قافلة زراعية بقرية الدير لتوعية مزارعى الفراولة للحفاظ على المحصول

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:42 ص
جامعة بنها تنظم قافلة زراعية بقرية الدير لتوعية مزارعى الفراولة للحفاظ على المحصول قافلة جامعة بنها بمزارع الفراولة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قافلة زراعية بقرية الدير بمركز طوخ، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف كلية الزراعة بمشتهر.

وشارك فى القافلة كل من الدكتور حامد الزعبلاوي الاستاذ بقسم البساتين، والدكتور جمال عاشور أستاذ أمراض النبات، والدكتور أسامة الجارحى الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بالكلية.

وقال الدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تأتي في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وخطة كلية الزراعة بمشتهر لبرنامج القوافل الزراعية للعام الجامعى 2020/2021.

وأشار "فريد"، إلى أن القافلة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقليوبية بزيارة مزارع الفراولة بقرية الدير وتوعية المزارعين بكيفية الزراعة والحفاظ على المحصول من الآفات خلال فترة الزراعة وحتى الحصاد، وكذلك كيفية تحسين الإنتاجية وتسويق المحصول لتحقيق هامش ربح للمزارعين.

القافلة الزراعية بمزارع الفراولة

القافلة الزراعية بمزارع الفراولة

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

متابعة محصول الفراولة
متابعة محصول الفراولة

 


اخبار القليوبية

الفراولة

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زراعة القليوبية

جامعة بنها

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