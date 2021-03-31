اليوم السابع
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تلاميذ السادس الابتدائى يؤدون الامتحان متعدد التخصصات وسط إجراءات احترازية

الأربعاء، 31 مارس 2021 09:15 ص
تلاميذ السادس الابتدائى يؤدون الامتحان متعدد التخصصات وسط إجراءات احترازية طلاب المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف السادس الابتدائى صباح اليوم الأربعاء أداء الامتحان متعدد التخصصات لشهر مارس الجارى، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، حيث حرصت المدارس على ارتداء الطلاب للكمامات وأيضا تحقيق التباعد بينهم داخل لجان السير واستخدام بوابات التعقيم للطلاب خلال دخول المدارس.
 
ويؤدى الطلاب الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية بواقع 30 سؤال فى كل المواد يجيب الطالب عنها باختيار الإجابات الصحيحة فقط دون حاجة إلى الكتابة لأن الامتحان لا يتضمن أسئلة مقالية.
 
وتنتهى اليوم الأربعاء امتحانات شهر مارس لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى.    
 وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
 
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
 
 

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