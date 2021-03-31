اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 02:32 م
خالد صلاح
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تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف أحد الأرتال فى بابل بالعراق

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:28 م
تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف أحد الأرتال فى بابل بالعراق القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف أحد الأرتال على طريق الديوانية - بابل.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - "من خلال تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري المستمر، تمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير واستهداف أحد الأرتال على طريق ديوانية بابل ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة الديوانية ".


العراق

القوات العراقية

عبوة ناسفة

بابل

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