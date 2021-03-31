تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف أحد الأرتال فى بابل بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف أحد الأرتال على طريق الديوانية - بابل.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - "من خلال تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري المستمر، تمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير واستهداف أحد الأرتال على طريق ديوانية بابل ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة الديوانية ".
تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف أحد الأرتال فى بابل بالعراقالأربعاء، 31 مارس 2021 12:28 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف أحد الأرتال على طريق الديوانية - بابل.
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