اليوم السابع
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تعرف على أسعار اللحوم اليوم بالأسواق.. الكيلو يبدأ من 120 جنيها للكندوز

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم اليوم بالأسواق.. الكيلو يبدأ من 120 جنيها للكندوز لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية اليوم الأربعاء 31 – 3 – 2021 أن الاقبال على اللحوم الحمراء في الهايبر ماركت و محلات الجزارة تشهد استقرارا وفقا للأسعار الرسمية في ظل زيادة المعروض منها.

وسجلت أسعار اللحوم، الكندوز تتراوح 120-140 جنيها، ، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجل الكباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو.

وتراوح  أسعار الضأن بين 120 – 140 جنيها للكيلو ، والجملى بين 100 – 120 جنيها للكيلو ، أسعار عرق التربيانكو، لتتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو السجق البلدى 120-130 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو. 

 

 


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