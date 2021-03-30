اليوم السابع
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أسعار اللحوم اليوم.. السجق يتراوح بين 120- 130 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:00 ص
أسعار اللحوم اليوم.. السجق يتراوح بين 120- 130 جنيها للكيلو اللحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء 30- 3 – 2021، استقرارا لجميع الأنواع سواء اللحوم الكندوز أو الضأن ، والجملى وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية ، حيث تراوح سعر الكيلو في محلات الجزارة والهايبر ماركت بين 100 – 140 جنيها .

وقال أيمن غزال صاحب محل جزارة، إن السوق شبه مستقر خلال الفترة الحالية، وأن الإقبال مازال اقل من المتوسط على اللحوم ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد نسب الاقبال خلال الأيام المقبلة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

وأضاف غزال، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار اللحوم، الكندوز تتراوح 120-140 جنيها، والضأن بين 120 – 140 جنيها للكيلو ، والجملى بين 100 – 120 جنيها للكيلو ،  وسجل الكباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

وأشار غزال، إلى أن أسعار عرق التربيانكو، لتتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو السجق البلدى 120-130 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.

 


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