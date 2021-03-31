تطبيق الإجراءات الاحترازية لحظة دخول طلاب السادس الابتدائى لأداء الامتحان

كتب محمود طه حسين

شهدت المدارس الابتدائية تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف السادس الابتدائى لحظة دخولهم لأداء الامتحان المجمع لشهر مارس الجارى والذى يتضمن أداء الاختبارات فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية"، حيث حرصت المدارس على تطبيق الاجراءات متمثلة فى قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم على ارتداء الكمامة.

وينتهى طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى من أول امتحان فى الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحان شهر مارس الجارى بعد أداء طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى الامتحانات المجمعة على مدار اليومين الماضيين، وتعقد الامتحانات المجمعة لتشمل المواد الدراسية الأساسية بواقع 30 سؤالا، ويجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، فيما تراعى المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا، حيث يتم إلزام الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد خلال أداء الطلاب للاختبارات داخل اللجان.