تصدير آخر شحنات الغاز لشهر مارس من إدكو اليوم متجهة إلى الهند

كتبت- مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن تصدير آخر شحنة غاز مسال لشهر مارس من مصنع إدكو للإسالة اليوم. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الشحنة متجهة إلى الهند، موضحا أنه بتصدير تلك الشحنة يكون عدد الشحنات التي تم تصدير من إدكو خلال شهر مارس 9 شحنات.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.