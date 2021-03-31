تجديد حبس تاجر لاتهامه بقتل بائع موز بسبب خلاف على مكان البيع بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس تاجر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل بائع موز بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مكان بيع التجارة، بمركز البدرشين بجنوب الجيزة.

تفاصيل الواقعة بدأت بمشاجرة عنيفة نشبت بين بائعين بسوق فى البدرشين، كان سببها رغبة كل منهما فى الاستئثار لنفسه بمكان مميز داخل السوق، ورغم أن المكان غير مملوك لأى منهما، وكلاهما يستخدمانه بطريقة غير شرعية، إلا أن كلًا منهما اصطدم بالآخر فى مشاجرة عنيفة انتهت بمقتل أحدهما.

داخل سوق البدرشين بجنوب الجيزة، اشتعلت مشاجرة بين بائع الموز وتاجر آخر، تطورات سريعًا حتى سدد التاجر لبائع الموز عدة ضربات على رأسه من عصا خشبية (شومة)، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه وبجواره بضاعته، وهرب المتهم خوفا من أن يفتك به أنصار البائع الضحية.

نقل الأهالى البائع المصاب إلى المستشفى وبقى هناك لمدة 72 ساعة ينازع الموت، وفى النهاية لقى مصرعه متأثرًا بإصابته، وحينما علم المتهم بمصرع غريمه فر هاربًا محاولًا الاختباء بمنطقة نائية فى البدرشين.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين في سوق تجاري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين بائعين بسبب خلافات متعلقة بالبيع، واعتدى أحدهما على الآخر بشومة، مما أسفر عن إصابته برأسه، تم نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق مع المتهم ووجهت له تهمة الضرب المفضى إلى موت وأصدرت قرار بحبسه.