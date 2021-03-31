اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بيانات الإحصاء تكشف ارتفاع الطلب على السلع الغذائية بسبب شهر رمضان.. إنفوجراف

الأربعاء، 31 مارس 2021 08:00 ص
بيانات الإحصاء تكشف ارتفاع الطلب على السلع الغذائية بسبب شهر رمضان.. إنفوجراف جهاز الاحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2021، وبالتالى تأثر الانتاج بالعرض والطلب بالأسواق. 
 
وعرض جهاز الإحصاء بالانفوجراف الرقم القياسى لصناعة المنتجات الغذائية بلـغ 145.20 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 119.57 بارتفــاع قدره 21.44 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان، كما بلغ الرقم القياسى لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 85.00 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 72.53 بارتفاع قدره 17.19٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.
 
ebf3ccf7-e68f-43ff-957b-4d4bcb42c939
 
 
وفى المقابل فقد بلغ الرقم القياسى لصناعة الورق 54.89 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020، حيث بلغ 58.80 بانخفاض قدره 6.65٪ وذلك بسبب الاعتماد على الورق المستورد وتعليق الدراسة، أما صناعة الأجهزة الكهربائية فقد بلغ الرقم القياسى له نحو 96.57 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 106.19 بنسبة انخفاض قدرها 9.06% وذلك يرجع إلى حالة السوق.
 
وسجل الرقم القياسى للصناعـات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 99.59 خلال شهر يناير2021 "أولى" مقابل 100.32 خلال شهر ديسمبر2020 "نهائى" بنسبة انخفاض قدرها 0.7٪.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة