قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطات ستدعم رجال الأعمال فى توظيف العاملين الذين تضرروا من البطالة العام الماضى، وأضاف بوتين خلال مراسم توقيع اتفاقية عامة بين الحكومة والمنظمات النقابية واتحادات أرباب الأعمال لفترة من 2021 وحتى 2023، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الدولة ستدعم رجال الأعمال الذين سيوظفون المواطنين الذين خسروا أعمالهم العام الماضى، وذلك عبر تحملها عبء تعويض جزء من التكاليف المتعلقة بدفع الرواتب لهؤلاء الموظفين.
وأوضح أن الحديث يدور حول حصول أرباب العمل على مبلغ يساوى 3 أضعاف الحد الأدنى من الأجور، سيتم دفعها مقابل كل عامل خلال 6 أشهر، مؤكدًا ضرورة إقامة فرص عمل جديدة عبر استخدام كافة الأدوات المتاحة، بما فى ذلك آليات التوظيف "عن بعد" التى تتيح للمواطنين كسب أرزاقهم بغض النظر عن أعمارهم وأماكن سكنهم وحالتهم الصحية.
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