وأوضح أن الحديث يدور حول حصول أرباب العمل على مبلغ يساوى 3 أضعاف الحد الأدنى من الأجور، سيتم دفعها مقابل كل عامل خلال 6 أشهر، مؤكدًا ضرورة إقامة فرص عمل جديدة عبر استخدام كافة الأدوات المتاحة، بما فى ذلك آليات التوظيف "عن بعد" التى تتيح للمواطنين كسب أرزاقهم بغض النظر عن أعمارهم وأماكن سكنهم وحالتهم الصحية.

 