موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطات ستدعم رجال الأعمال فى توظيف العاملين الذين تضرروا من البطالة العام الماضى، وأضاف بوتين خلال مراسم توقيع اتفاقية عامة بين الحكومة والمنظمات النقابية واتحادات أرباب الأعمال لفترة من 2021 وحتى 2023، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الدولة ستدعم رجال الأعمال الذين سيوظفون المواطنين الذين خسروا أعمالهم العام الماضى، وذلك عبر تحملها عبء تعويض جزء من التكاليف المتعلقة بدفع الرواتب لهؤلاء الموظفين.