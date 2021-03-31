اليوم السابع
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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:20 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان وتقارير الوزراء المختلفة.
 
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ عدد من القرارات أمس فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.
 
وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الإعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط  لا تزيد عن نصف ساعة 
 
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة
 
وشملت قرارات مجلس الوزراء الإلتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والإنصراف من أماكن العبادة.

قرارات مجلس الوزراء

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

الحكومة

مصطفى مدبولى

شهر رمضان

صلاة التراويح

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