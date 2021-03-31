اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء قبل شهر رمضان

الأربعاء، 31 مارس 2021 09:57 ص
تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء قبل شهر رمضان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات أمس، الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.
 
وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط  لا تزيد عن نصف ساعة.
 
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.
 
وشملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

قرارات مجلس الوزراء

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

مصطفى مدبولى

شهر رمضان

صلاة التراويح

اليوم السابع بلس

اخر قرارات الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أبرز قرارات الحكومة فى شهر رمضان

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:11 م

وزيرة الصحة: الطفح الجلدى والتهاب غشاء العين أعراض جديدة لمرضى كورونا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:52 م

إجراءات عاجلة من الحكومة استعدادا لشهر رمضان.. حظر الموائد الرمضانية والاعتكاف وسرادقات العزاء والاحتفالات.. فتح المساجد للصلاة والتراويح بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وغلق المحال بالمواعيد الصيفية 17 أبريل

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:51 م

وزيرة الصحة: وصول 854 ألف جرعة من لقاحات كورونا بداية من الغد

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة