الولايات المتحدة تعفى العراق 120 يوما من سداد مقابل كهرباء لإيران

رويترز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء مدته 120 يوما كى يسدد مقابل واردات كهرباء من إيران.

يذكرأن، العراق يستورد كهرباء إيران بموجب استثناء من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، حصلت عليه بغداد من واشنطن "تفهما لوضعها الخاص"، وتواصل واشنطن، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزود العراق بالكهرباء التي يعاني منها نقصاً مزمناً، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت الولايات المتحدة قرّرت، في فبراير، السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لكن مدة الإعفاء تقلّصت من تسعين و120 يوما، إلى 45 يوماً، والآن إلى ثلاثين يوماً فقط حتى نهاية أبريل، وفق مسؤولين عراقيين.

ومنحت الولايات المتحدة العراق استثناءات بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين، وكانت إيران تعتمد على هذا الاستثناء لجنل مليارات الدولارات سنويا.