الملكة إليزابيث الثانية تعود لمهامها العامة بعد تخفيف إجراءات العزل

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في أول مشاركة عامة لها هذا العام اليوم الأربعاء، بعد يومين من تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا.

زارت الملكة (94 عاما) نصبا تذكاريا للقوات الجوية في منطقة رونيميد بمناسبة مئوية القوات الجوية الملكية الأسترالية. وكانت الملكة تقوم بمهامها عن طريق اتصالات الفيديو منذ فرض إجراءات العزل العام في بداية هذا العام.

وتقع رونيميد بالقرب من قصر وندسور غربي لندن حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (99 عاما) الذي أمضى في الفترة الأخيرة أربعة أسابيع في مستشفى للعلاج من عدوى وإجراء تدخل بالقلب.

وقالت الملكة، وهي ملكة أستراليا أيضا، لدى وصولها "مضى وقت طويل منذ أن كنت هنا".

كانت آخر مناسبة عامة تشارك فيها الملكة في ديسمبر في وندسور عندما وجهت الشكر للمتطوعين المحليين والعاملين الأساسيين ولم تغادر القصر إلا نادرا منذ بدء الجائحة في مارس من العام الماضي.