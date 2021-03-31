اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 08:18 م
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المحكمة الجنائية الدولية تؤيد تبرئة رئيس ساحل العاج السابق جباجبو

الأربعاء، 31 مارس 2021 08:00 م
المحكمة الجنائية الدولية تؤيد تبرئة رئيس ساحل العاج السابق جباجبو لوران جباجبو رئيس ساحل العاج
رويترز

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أيَدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء الحكم الصادر في 2019 ببراءة رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو وأمرت بإزالة جميع شروط الإفراج عنه.

وقال القاضي الذي رأس الجلسة، شيلي إيبوي أوسوجي، في تلاوته لحكم الهيئة "بالأغلبية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على قرار غرفة المحاكمة".

وجادل المدعون بأن قضاة جرائم الحرب ارتكبوا أخطاء جسيمة باستنتاجهم أنهم فشلوا في إثبات قضيتهم ضد جباجبو وشريكه في التهمة تشارلز بلي جودي.

وبرأ قضاة غرفة المحاكمة جباجبو وبلي جودي من اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بدورهم المزعوم في أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في ساحل العاج في 2010-2011.

وكانوا قد أنهوا المحاكمة بعد أن ختم الادعاء مرافعته وقبل بدء الدفاع، قائلين إن الأدلة المقدمة غير كافية لدعم الإدانة.

 


ساحل العاج

لوران جباجبو

الجنائية الدولية

جرائم الحرب

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