الكشف على 3407 مرضى بالقوافل الطبية والعلاجية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المحافظات - شريف الديب - حسن عبد الغفار - ناصر جودة

فى إطار جهود الدولة للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، قامت محافظات المنيا والدقهلية والبحيرة بتنظيم عدد من القوافل بالقرى وتم الكشف على 3407 مرضى بالقوافل وتقديم العلاج لهم، ويأتى ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة ، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بنى حرام، بمركز ديرمواس، على مدار يومي 29 و30 مارس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1936 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 308 حالة جراحة و 428 حالة اطفال و 348 باطنة و 183 قلب و 125 نساء و50تنظيم اسرة و 73 اسنان و 247 جلدية و174 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل (122) تحاليل مختلفة، وعمل (51) حالة موجات صوتيه وعمل 14 حالة رسم قلب و عمل 6 حالات اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 178 متردد، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 53 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 158 متردد، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة، ضمت صيدلية ومعمل دم وسجلات.

ووجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بعمل قافلة علاجية مجانية لقرية بطرس مركز شربين ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1193 مريض خلال اليومين ، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة)

وقد كان البيان الختامى للقافلة بتوقيع الكشف الطبى على 349 مريض بعيادة الباطنة ، و348 بعيادة الاطفال ، و178 بعيادة العظام ، و114 بعيادة الجلدية ، و67 حالة بعيادة الاسنان ، و64 حالة للجراحة ، و73 بعيادة النسا وتنظيم الأسرة.

كما تم توفير 142 صنف من الأدوية للحالات ، وتم إجراء تحليل مختلفة لـ 300 مريض ، وإجراء 161 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى ، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية للمرضى .

وتم الكشف على 114مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم ، وتحويل 5 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم ، وتم عمل 6 قرارات نفقه الدولة ، وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة ، بناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة ، وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل ، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية .

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام وفرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة ، بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية ديروط ، بمشاركة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من ( الصحة - التعليم - الأوقاف - الطب البيطرى - شركة مياة الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز ).

وتم توقيع الكشف الطبى على عدد 278 مواطن ( 75 باطنة - 150 جراحة - 14 جلدية - 39 تنظيم أسرة)

وتم عمل عروض فنية بقطاع التعليم للمواهب المتميزة من طلاب مدارس المركز وعمل مسابقة ثقافية لمدارس التعليم الإبتدائى والإعدادى والمعهد الأزهرى وتقديم الهدايا لهم .

ونظم قطاع الشباب والرياضة ، تنفيذ مسابقة لكرة القدم بالملعب الخماسى وتوزيع الجوائز على المركز الأول والثانى .

تم تقديم عروض فنية لمواهب قصر ثقافة المحمودية وإلقاء الشعر ، وورش فنية لتعليم سيدات وفتيات القرية كيفية صناعة بعض المشغولات اليدوية .

كما وفر قطاع التموين ، سيارة أنابيب بوتاجاز لتخفيف الأعباء عن أهالى القرية.

كما قام المجلس القومى للمرأة ، بعمل حملات توعية للمواطنين حول قضايا المرأة وحقوقها بجانب تعريفهم بكافة الخدمات التى يقدمها الفرع للمرأة البحراوية من حملات وإستخراج بطاقات الرقم القومى وخدمات قانونية من خلال مكتب الشكاوى للفرع .



اجراء التحاليل الطبية للمواطنين



قياس السمع للمواطنين بالقوافل الطبية



قياس الضغط للمواطنين



القافلة الطبية بالدقهلية



الكشف على الاطفال بالقافلة الطبية