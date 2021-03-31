اليوم السابع
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"القومى للمرأة" بالبحر الأحمر ينظم حملات طرق الأبواب للتوعية بخطورة ختان الإناث

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:58 ص
"القومى للمرأة" بالبحر الأحمر ينظم حملات طرق الأبواب للتوعية بخطورة ختان الإناث حملة طرق الأبواب تجوب محافظة البحر الأحمر للتوعية بمخاطر ختان الإناث
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، حملة طرق الأبواب بـ 5 مدن بالمحافظة، استمرت 3 أيام، تم الالتقاء خلالها بـ78 ألف مواطن، بإجمالى زيارات وصلت إلى 14625 زيارة، للتوعية بخطورة ختان الإناث.

من جانبها، قالت نيرمين أبو سريع، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر فى بيان لفرع المجلس، إن حملة طرق الأبواب تأتى ضمن حملة "أحميها من الختان"، التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وأضافت مقررة المجلس القومى للمراة بالبحر الأحمر، أن الحملة التى شارك فيها أعضاء فرع المجلس، والرائدات الريفيات استهدفت مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير والشلاتين، موضحة أن الرائدات الريفيات نقلت رسائل الحملة التى تتضمن توضيح رأى الدين فى ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذى الفتاة، وأنه ليس من العبادات، وتوضيح رأى الطب والعقوبة المنصوص عليها فى القانون لكل من يشارك فى ارتكاب هذه الجريمة ، كذلك الأثار النفسية والصحية التى تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

 

توعية المواطنين بخطورة ختان الاناث
توعية المواطنين بخطورة ختان الاناث

 

توعية أهالى البحر الأحمر بخطورة ختان الأناث
توعية أهالى البحر الأحمر بخطورة ختان الأناث

 

حملة طرق الابواب تجوب محافظة البحر الاحمر للتوعية بمخاطر ختان الاناث
حملة طرق الأبواب تجوب محافظة البحر الاحمر للتوعية بمخاطر ختان الإناث

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الغردقة

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