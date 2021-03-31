القبض على عاطل وابنه وصديقهما وبحوزتهم 3 طرب حشيش و5 لفات بانجو بالدقهلية

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنصورة، والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة شرق الدلتا يتضمن ضبط عاطل، 46 سنة، ومقيم بمنطقة "ميت حدر" وابنه 26 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة، وعامل، 24 سنة، ومقيم بقرية برج النور دائرة مركز أجا، وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول، وتواجدهم أمام "عزبة شاوة" بمركز المنصورة وبحوزة الأول 3 طرب حشيش ومبلغ مالى 360 جنيه، وهاتف محمول، وبحوزة الثاني مبلغ مالي 150 جنيه وهاتف محمول، وبحوزة الثالث مبلغ مالي 50 جنيه وهاتف محمول، وعثر داخل السيارة على جوال بداخله، 5 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، و2 سلاح أبيض.

وبمواجهتهم، ااعترف الأول والثانى بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل ااتصالهما بعملائها، والسلاحين بقصد الدفاع عن تجارتهما والسيارة مستأجرة بقصد التنقل وترویج تجارتهما، والثالث صديقهما ونفيا علمه بتجارتهما، وبمواجهة الثالث أید ذات المضمون، وتحرر عن ذلك محضر 7130 لسنة 2021، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.