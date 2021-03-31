القبض على عاطل وابنه وصديقهما وبحوزتهم 3 طرب حشيش و5 لفات بانجو بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطلان وعامل وبحوزتهما 3 طربة حشيش مخدر، و5 لفافات كبيرة لنبات البانجو، داخل سيارة يستقلونها قبل قيامهما بترويجها على عملائهم بناحية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنصورة، والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة شرق الدلتا يتضمن ضبط عاطل، 46 سنة، ومقيم بمنطقة "ميت حدر" وابنه 26 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة، وعامل، 24 سنة، ومقيم بقرية برج النور دائرة مركز أجا، وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول، وتواجدهم أمام "عزبة شاوة" بمركز المنصورة وبحوزة الأول 3 طرب حشيش ومبلغ مالى 360 جنيه، وهاتف محمول، وبحوزة الثاني مبلغ مالي 150 جنيه وهاتف محمول، وبحوزة الثالث مبلغ مالي 50 جنيه وهاتف محمول، وعثر داخل السيارة على جوال بداخله، 5 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، و2 سلاح أبيض.
وبمواجهتهم، ااعترف الأول والثانى بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل ااتصالهما بعملائها، والسلاحين بقصد الدفاع عن تجارتهما والسيارة مستأجرة بقصد التنقل وترویج تجارتهما، والثالث صديقهما ونفيا علمه بتجارتهما، وبمواجهة الثالث أید ذات المضمون، وتحرر عن ذلك محضر 7130 لسنة 2021، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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