اليوم السابع
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العراق يدعو لمعالجة وضع العائلات بمخيم الهول فى سوريا

الأربعاء، 31 مارس 2021 07:00 ص
العراق يدعو لمعالجة وضع العائلات بمخيم الهول فى سوريا مخيم الهول
وكالات

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دعا العراق، إلى معالجة الوضع الإنساني للعائلات بمخيم الهول في سوريا، وقال وزير الخارجيّة فؤاد حسين فى كلمة العراق بالاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لهزيمة "داعش"، "نؤكد أهمّية تعزيز العمل وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا"، بحسب " السومرية نيوز".
 
 ودعا حسين إلى "معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات فى مُخيَّم الهول فى سوريا ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين"، مؤكداً "موقف حكومة وشعب العراق فى الاستمرار فى محاربة تنظيم داعش الإرهابى والقضاء عليه عسكرياً وفكرياً".

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