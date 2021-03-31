اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الطوارئ الروسية تعلن العثور على مستودع أسلحة وذخائر بضواحى موسكو

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:54 ص
الطوارئ الروسية تعلن العثور على مستودع أسلحة وذخائر بضواحى موسكو الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر فى خدمات الطوارئ الروسية، بأنه تم العثور على مستودع كبير للأسلحة والذخائر بعد إطفاء حريق فى منزل خاص فى منطقة "ميتيشى بضواحى موسكو.

وقال المصدر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الأربعاء، "تم توجيه كل الأسلحة والذخائر المصادرة إلى مختبر لإجراء الفحوص الضرورية".

يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، قال إنه تم اعتقال 3 متطرفين كانوا يستعدون لشن هجمات على أقسام الشرطة فى مدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا، وذكر المكتب الصحفى للمخابرات الروسية، أنه يتم كذلك استجواب 3 أشخاص آخرين يشتبه بضلوعهم فى القضية.

وأشار المكتب، بحسب "روسيا اليوم" إلى أنه تم تنفيذ عملية الاعتقال، بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية، ونوه بأن المعتقلين، خططوا لرمى مبانى أقسام الشرطة، بالعبوات الحارقة، وكتابة عبارات مسيئة للدولة. ولتنفيذ ذلك، تدربت مجموعة من الشباب على تمرينات محددة. وقبيل اعتقالهم، قام هؤلاء بكتابة شعارات معادية للدولة، على جدران بعض المبانى.

وأضافت المخابرات، فى بيانها: "وفقا للمشرف المفترض على نشاط المجموعة، تبلورت آراؤهم المتطرفة تحت تأثير إحدى الجماعات الناشطة في الإنترنت، التي يتواجد المشرفون عليها في بولندا، ومن هناك تم تزويد المجموعة بطرق تصنيع العبوات الحارقة".

ويؤكد البيان، أن المعتقلين، يدلون حاليا باعترافاتهم أمام التحقيق. وتم فتح قضية جنائية وفقا للمادة المتعلقة بممارسة التخريب بدوافع الكراهية السياسية، من قانون العقوبات الجنائية الروسى.

 


روسيا

الطوارئ الروسيه

ضواحى موسكو

اسلحه وذخائر

مستودع اسلحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة