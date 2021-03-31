الطوارئ الروسية تعلن العثور على مستودع أسلحة وذخائر بضواحى موسكو

موسكو (أ ش أ)

أفاد مصدر فى خدمات الطوارئ الروسية، بأنه تم العثور على مستودع كبير للأسلحة والذخائر بعد إطفاء حريق فى منزل خاص فى منطقة "ميتيشى بضواحى موسكو.

وقال المصدر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الأربعاء، "تم توجيه كل الأسلحة والذخائر المصادرة إلى مختبر لإجراء الفحوص الضرورية".

يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، قال إنه تم اعتقال 3 متطرفين كانوا يستعدون لشن هجمات على أقسام الشرطة فى مدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا، وذكر المكتب الصحفى للمخابرات الروسية، أنه يتم كذلك استجواب 3 أشخاص آخرين يشتبه بضلوعهم فى القضية.