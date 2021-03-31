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الخارجية الكويتية: حقوق مصر والسودان المائية جزء لا يتجزأ من الأمن العربى

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:05 م
الخارجية الكويتية: حقوق مصر والسودان المائية جزء لا يتجزأ من الأمن العربى وزير الخارجية الكويتى أحمد ناصر الصباح
محمد عبد العظيم ووكالات

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أعربت الكويت، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع مصر والسودان فى جهودهما الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمى، ومساعيهما لحل أزمة ملئ وتشغيل سد النهضة، مضيفة أن ذلك يأتى بما یحفظ لدول مصب نھر النیل حقوقھم المائیة والاقتصادیة وفق القوانین الدولیة، وبما یمكن ھذه الدول من تحقیق طموحاتھم فى التنمیة".
 
وشددت الكويت فى بيان لوزارة الخارجية على أن "أمن مصر والسودان المائى جزء لا یتجزأ من الأمن القومى العربى"، مؤكدة دعمها للمساعي الرامیة إلى إنھاء ملف سد النھضة بما یراعى مصالح كافة الأطراف.
 
ويشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا دخلت في مفاوضات منذ 2011 تهدف إلى الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، ومنذ 11 يناير الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد.
 
وطرح السودان مقترحا لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وحظى المقترح بتأييد مصر، لكن إثيوبيا رفضته.

الكويت

وزارة الخارجية الكويتية

سد النهضة

مصر

السودان

إثيوبيا

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