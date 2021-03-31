الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تحقق 100٪من المستهدف فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الاجتماع الثالث بحضور الدكتور ابراهيم محمود المشرف المركزي من الوزاره ، و قيادات الطب الوقائي بالمديريه ، وفريق اشراف المديرية ومديرى الادارات الصحية ، ورؤساء أقسام الطب الوقائى، ومسئولى التطعيمات ومراقبى التطعيمات بالادارات الصحية.

جاء ذلك لمناقشة اهم ملاحظات الاداء خلال اليوم الثالث للحملة وتحديد اليات العمل باكر من خلال التاكيد على تطعيم جميع الاطفال ضمن المستهدف الجغرافى لكل فريق وكذلك اطفال الحضانات وذلك للوصول الى تحقيق المستهدف المطلوب تطعيمه و قد كانت صحة الدقهليه على عهدها دائما من حيث التفوق و الإنجاز حيث تجاوزنا 100٪ من المستهدف و ذلك قبل نهاية الحمله بيوم .