اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة توافق على تشكيل الأعلى للجامعات لجانا متخصصة لنظر معادلة الدرجات العلمية

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:50 م
الحكومة توافق على تشكيل الأعلى للجامعات لجانا متخصصة لنظر معادلة الدرجات العلمية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
 
ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.
 
كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
 
 

المجلس الاعلى للجامعات

الحكومة

مصطفى مدبولى

الدرجات العلمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح فى المحافظات المتبقية

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:44 م

بعد أن أطلقه الرئيس السيسى تحت مسمى "الدلتا الجديدة".. رئيس الوزراء يؤكد أهمية المشروع القومى الجديد للتنمية الزراعية المتكاملة.. ويشدد على تطبيق الغرامات المقررة للمخالفين للإجراءات الاحترازية بحسم ودون تهاون

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:57 ص

رئيس الوزراء يؤكد أهمية المشروع القومى الجديد للتنمية الزراعية "الدلتا الجديدة"

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:49 ص

مجلس الوزراء ينعى الدكتور كمال الجنزورى ويقف دقيقة حدادا على روحه

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:41 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة