الحكومة توافق على التعاقد مع "أى فريندس سبورت" لإنشاء مراكز رياضية بأفريقيا

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية، بشأن التعاقد مع شركة أى فريندس سبورت لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها.

يأتى ذلك في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الأفريقية في المجال الرياضي.

وينص التعاقد على منح وزارة الشباب والرياضة المصرية حق استغلال بعض الأراضي التنزانية لإقامة تلك المراكز، مع إدارتها وتشغيلها، بهدف تقديم خدمات رياضية ومجتمعية مميزة للجانب التنزاني، وذلك بالتعاون مع شركة أى فريندس سبورت في ضوء ما تمتلكه من خبرات في إدارة وتشغيل الكيانات الرياضية.