الحكومة تضع عددا من المعايير لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة بالجمهورية

كتبت هند مختار

استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إعداد خطة لتنظيم عمل هذه الحضانات، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، وذلك سعياً إلى تحقيق مصلحة الأطفال.

وتضمن التقرير معايير واضحة سيتم مراعاتها عند الترخيص لتلك الحضانات، تضمن الأداء التعليمي ومتطلبات السلامة للأطفال، إلى جانب تحديد مزايا داعمة وضوابط الإعفاءات، وإضافة نشاط دور الحضانة ليكون من ضمن الأنشطة التي تستفيد من الحوافز غير الضريبية وكافة المزايا التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تصميم إطار عام لبناء القدرات وتدريب الكوادر والتربية الإيجابية لرفع وعي الأسر بأساليب التربية السليمة.