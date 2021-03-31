الحبس سنة لمزور تراخيص البناء بالمعادى

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة أحد مزورى التراخيص التى تصدرها الأحياء، فى المعادى، في القضية رقم 3222 لسنة 2019، بالحبس سنة.

وأحالت النيابة العامة المتهم في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء ،بعد إصدارها أمراً بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.

وخاطبت النيابة العامة نقابة المحاميين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم حيث تضمنت أخر جرائم، الاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات، علي زعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص، وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة، والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي والذي ثبت في تقرير الطب الشرعي بأن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة، وعلي ذلك صدر قرار بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات.