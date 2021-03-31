اليوم السابع
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التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية ليست مجمعة وفى منهج الترم الثانى فقط

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:00 ص
التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية ليست مجمعة وفى منهج الترم الثانى فقط وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسى الثانى ستكون فى مقرر الترم فقط وفق توزيع المناهج الدراسية والأسئلة ستكون فى المنهج الدراسى للترم الثانى ومناهج الفصل الدراسى الأول الطلاب غير مطالبين بها.

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المنهج الكامل للعام الدراسى الذى سوف يحاسب عليها الطالب فى امتحان المواد غير المضافة للمجموع، موضحة أن الطالب الذى لم يؤدى امتحانات المواد غير المضافة قبل توقف الدراسة سوف يمتحن فى المنهج كاملا أما من أدى الاختبار فى هذه المواد قبل توقف الدراسة يمنحن فى مقررات الترم الثانى فقط فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع ستقعد فى مايو المقبل أما المواد الأساسية وهى اللغة العربية والدراسات والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية تعقد فى يونيو ويؤدى الطالب امتحان منفصل وليس متعدد التخصصات كل مادة لوحدها فى يوم.

وأوضحت الوزارة أن تنسيق الثانوى العام لطلاب الشهادة الإعدادية سيكون مبنى على 280 درجة كلها تحتسب على امتحان الترم الثانى فقط وامتحان الترم الأول كان للاجتياز فقط.


التربية والتعليم

منهج الترم الثانى لطلاب الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية

اخبار مصر

اخبار مصرية

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