اليوم السابع
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التعليم: جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية مادة واحدة يوميا

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:00 ص
التعليم: جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية مادة واحدة يوميا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني عبارة عن مادة واحدة يوميا فقط، بعد خروج المواد التى لا تضاف لمجموع الطالب من الجدول الأساسى من الامتحانات، موضحة أن المواد الأساسية يؤدى فيها الطالب الامتحان فى يونيو المقبل، أما المواد غير المضافة للمجموع فتعقد امتحاناتها فى مايو.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة فى امتحانات المواد الأساسية ستكون فى منهج الفصل الدراسي الثاني بأكمله لأن الطالب يتم تقييمه بمجموع درجات 280 درجة.
 
وأوضحت الوزارة أنه لن يكون هناك أى تغيير فى مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب وتعقد الاختبارات فى المدرسة لكل مادة على حدة وليس امتحانا مجمعا وفى مناهج الفصل الدراسى الثانى فقط، قائلة: "الطالب غير مطالب بما درسه فى الترم الأول".
 
وعن موعد الامتحان التكميلى للطلاب الذين تعثروا فى مادة أو أكثر فى اختبار الفصل الدراسى الأول، قالت الوزارة: "تعقد فى 11 و12 أبريل المقبل بامتحان منفصل لكل مادة، بواقع 15 سؤالا فى اللغة العربية و10 أسئلة فى الرياضيات و10 فى اللغة الإنجليزية و8 أسئلة فى العلوم و8 أسئلة فى الدراسات الاجتماعية"، مشددة على أن اجتياز الامتحان المكمل شرط لدخول امتحانات الترم الثانى.
 
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ قرار للتخفيف على الطلاب، حيث تم إخراج المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحان المواد الأساسية، مشيرة إلى أن الطالب سوف يؤدى امتحانات المواد التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، على مستوى الإدارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط)، حيث تنطلق اختبارات المواد غير المضافة للمجموع فى مادة التربية الدينية الثلاثاء 18 مايو المقبل، وفى مادة التربية الفنية يوم الأربعاء 19 مايو ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الخميس 20 من نفس الشهر.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات، كما تتولى المديرية التعليمية إعداد الجدول الخاص بالمواد التي تضاف للمجموع مع مراعاة أن يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات، موضحة أن مجموع الطالب فى الفصل الدراسى الثانى 280 درجة كلها بامتحان الترم الترم الثانى وعلى الطالب التركيز فى الاختبارات.

امتحانات الشهادة الاعدادية

الترم الثاني للشهادة الاعدادية

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التربية والتعليم

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