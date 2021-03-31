اليوم السابع
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التصديرى للأثاث: 244 مليون دولار صادرات خلال 2020 والسعودية والإمارات فى المقدمة

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:00 ص
التصديرى للأثاث: 244 مليون دولار صادرات خلال 2020 والسعودية والإمارات فى المقدمة أثاث ـ أرشيفية
كتبت سماح لبيب

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انخفضت صادرات مصر من الأثاث خلال عام 2020 بنحو 10% لتسجل 244 مليون دولار وتحتل الصادرات إلى الدول العربية 81% والدول الأوروبية نحو 8% ونحو 4% لدول الأمريكتين و4% للدول الإفريقية و3% لباقى دول العالم ، يأتى ذلك وفقا لتقرير الصادرات السنوى من المجلس التصديرى للأثاث عن عام 2020. 
 
وذكر التقرير، أن عدد المصدرين بلغ 803 مصدر على مدار العام السابق ، كما جاءت أكبر الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية على مدار عام 2020 هى المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون دولار بنحو 27% من إجمالى قيمة الصادرات تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 31 مليون دولار بنسبة 13% لاجمالى قيمة الصادرات ، ثم يليها العراق بواقع 28 مليون دولار بنسبة 11%، ثم سلطنة عمان بقيمة 20 مليون دولار ونحو 8% من إجمالى الصادرات أيضا وتعتبر هذة الدول الأربعة تمثل 59% من قيمة صادرات القطاع بأكمله.
 
وقال، إن صادرات الأثاث الخشبى تمثل 89% من صادرات القطاع ويليه المعدنى بنسبة 11% ثم الأثاث المصنع من مواد أخرى بنسب ضئيلة جدا، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول غير العربية من حيث قيمة صادرات الأثاث بقيمة 8 مليون دولار وتمثل 3% من إجمالى الصادرات، تليها إيطاليا بقيمة 5 مليون دولار وتمثل 2%.
 
كما أشار التقرير إلى أن هناك عدد من الدول التى شهدت ارتفاع لصادرات الأثاث وأبرزها العراق بنحو 27%، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 14% ثم الجزائر بنحو 50%.
 
وفيما يتعلق بواردات الأثاث خلال عام 2020 قال المجلس، إن هناك انخفاض فى واردات الأثاث بنحو 5% فقط عن العام السابق عليه ووصلت إلى 172 مليون دولار، كما يمثل الأثاث المعدنى 64% من واردات الأثاث ويليه الأثاث الخشبى بنحو 34%، ثم الأثاث المصنع من المواد الأخرى بنحو 2%.
 
وتعتبر دولة الصين أهم الدول التى تستورد منها مصر الأثاث بنسبة 33% من حجم الواردات، ويليها ايطاليا بنسبة 13%، ثم تركيا بنسبة 10%، وتمثل هذة الدول مجتمعه أكثر من نصف واردات مصر من الأثاث بأنواعه، وأوضح التقرير، أن هناك انخفاض فى واردات الأخشاب بنسبة 19% ووصلت إلى مليار و110 مليون دولار.

اخبار الاقتصاد

صادرات الاثاث

واردات الأثاث

استيراد الاخشاب

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