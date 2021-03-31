الاندبندنت: قلق أمريكى ـ بريطانى من عودة داعش بعد زيادة الهجمات فى أفريقيا

كتبت نهال أبو السعود

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من ازدياد هجمات ‏داعش في أفريقيا بمقدار الثلث خلال العام الماضي في تصاعد مستمر للتمرد المتطرف فى القارة، حيث ‏دعا الوزيران إلى استراتيجية دولية موحدة لمواجهة التهديد.‏

وبحسب صحيفة الاندبندنت، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية بيانًا إلى ‏جانب عدد من وزراء من التحالف الدولى ضد داعش ، سلطوا الضوء على كيف أصبح التنظيم نشطًا ‏بشكل مميت في إفريقيا، بالإضافة إلى ظهور بوادر انتعاش في الشرق الأوسط.‏

وأشار الوزراء إلى الهجوم الانتحاري المزدوج المنسق الأخير في بغداد كدليل على أن التنظيم تمكن من ‏إعادة بناء شبكاته وقدراته لاستهداف قوات الأمن والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها النظام في ‏سوريا ، وأن هذا قد يمكّنه من تنفيذ خارج العمليات في مناطق أخرى.‏

ووفقا للتقرير، أكد التحالف أن هناك "تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا" في إفريقيا ، مع العنف الجهادي في ‏مجموعة من الدول، كانت هناك مؤخرًا هجمات على عمال الإغاثة في منطقة حوض تشاد ، واستمرار ‏الصراع في مالي ، وشن مقاتلو داعش وحركة الشباب هجومًا في موزمبيق وقاموا بانتهاكات وقطع لرؤوس ‏المدنيين.‏

قال راب: “بعد عامين من هزيمة داعش على الأرض وتحرير ما يقرب من 8 ملايين شخص من قبضته ‏القاسية، ما زلنا ملتزمين بمنع عودة ظهوره"‏

وأضاف: "تدعم المملكة المتحدة القوات الشريكة في مواجهة داعش في العراق وسوريا ، وتحقيق ‏الاستقرار في المجتمعات المحررة، وبناء المؤسسات حتى يواجه الإرهابيون العدالة، وتقود الجهود ضد ‏دعايتها الملتوية."