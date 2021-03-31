اليوم السابع
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استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 21 يسجل 742 جنيها للجرام

الأربعاء، 31 مارس 2021 09:53 ص
استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 21 يسجل 742 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقر سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء بعد هبوط بقيمة تجاوزت 10 جنيهات أمس، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1687 دولار مسجلة، بسبب انتعاش في عوائد السندات الأمريكية وكذلك ارتفاع الدولار وهو ما ساهم في الهبوط بأسعار الذهب.
 
أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل الآن 742 جنيها لعيار 21 وهو العيار الأكثر رواجا في السوق المصري، وسجل الذهب عيار 18 سعر 636 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 848 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5936 جنيها.
 
ارتفع الدولار أمس مقابل عملات رئيسية وصعد إلى أعلى مستوى في عام مقابل الين إذ أدى تسارع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 وخطط لحزم تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة إلى إذكاء توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة.
 
كما لقيت العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا الدعم بصفة عامة مع استيعاب المستثمرين لتداعيات انهيار صندوق الاستثمار عالي الاستدانة أرشيجوس كابيتال، وهذا انعكس على تداولات الذهب ليسجل المعدن الأصفر هبوطا يقترب من 2% خلال 24 ساعة.
 
أسعار الذهب في مصر مرتبطة بسعر اونصة الذهب عالمياً، لذلك نجد سعر الذهب دائم التغير، مع استمرار التداول على الذهب في البورصات العالمية، حيث يشهد سعر اونصة الذهب عالمياً تراجعات مستمرة منذ فتح التداول على المعدن النفيس مطلع هذا الأسبوع.

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