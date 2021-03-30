اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 742 جنيها للجرام

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:13 م
أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 742 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب في سوق الصاغة قبل قليل بقيمة 10 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1687 دولار مسجلة تراجعا بأكثر من 22 دولارا في التعاملات الفورية، بسبب انتعاش في عوائد السندات الأمريكية وكذلك الدولار وهو ما ساهم في الهبوط بأسعار الذهب.
 
أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل الآن 742 جنيها لعيار 21 وهو العيار رواجا بالسوق المصري، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 636 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 848 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5936 جنيها.
 
سعر الذهب في مصر دائم التغير طوال جلسات التداول على الذهب في البورصات العالمية، حيث يشهد سعر أونصة الذهب عالمياً تراجعات مستمرة منذ فتح التداول على المعدن النفيس أمس الاثنين بمستهل تداولات هذا الأسبوع.
 
وارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية الثلاثاء 30 مارس وصعد إلى أعلى مستوى في عام مقابل الين إذ أدى تسارع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 وخطط لحزم تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة إلى إذكاء توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة.
 
ولقى الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا الدعم بصفة عامة مع استيعاب المستثمرين لتداعيات انهيار صندوق الاستثمار عالي الاستدانة أرشيجوس كابيتال، وهذا انعكس على تداولات الذهب ليسجل المعدن الأصفر هبوط يقترب من 2% خلال 24 ساعة.

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