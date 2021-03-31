اليوم السابع
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استخراج 2676 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بكفر الشيخ

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:58 ص
استخراج 2676 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بكفر الشيخ الدكتورة أماني شاكر مقرر فرع المجلس القومي للمرأة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من إستخراج 2676 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة كفر الشيخ، لــ "اليوم السابع"، أنه تم إستخراج بطاقات الرقم القومي لــ300 سيدة وفتاة بقرية القصابي مركز سيدي سالم، ليصبح إجمالي ما تم إستخراجه 2676 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك "، الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

 

 


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