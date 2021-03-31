إصابات كورونا فى إفريقيا تتجاوز الـ4 ملايين والوفيات 112 ألفا

كتبت - هند المغربي

شهدت القارة الإفريقية، ارتفاعا فى إصابات كورونا، ليتجاوز عدد الإصابات اليوم الأربعاء ليصل إلى 4 ملايين و196 ألفا و440 إصابة، وبلغت حالات الوفاة 112 ألفا و265 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتماثل للشفاء 3 ملايين و755 ألفا 847 شخصا. وفق الاتحاد الإفريقى

وسجلت دول جنوب إفريقيا أعلى معدل للإصابات لتصل إلى مليونا و906 آلاف و807 إصابة، تليها شمال إفريقيا، مليونا و242 ألفا و897 إصابة، وشرق إفريقيا 495 ألفا و496 إصابة وغرب إفريقيا 432 ألفا و452 إصابة، ووسط إفريقيا 126 ألفا و141 إصابة.