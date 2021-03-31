إحدى ضحايا "حفيد البنا" تتقدم بشكوى جديدة تتهمه بالتشهير والإضرار بشرفها

كتب أحمد علوى

تقدمت إحدى السيدات الخمس، اللاتى اتهمن طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، بشكوى جديدة ضده تتهمه بالإشهار بها والتنكيل والإضرار بشرفها، حسبما ذكر موقع لو ماتان الفرنسى.

والسيدة هى هند عيارى، وهى الأولى ضمن السيدات التى فضحت علاقات الإخوانى طارق رمضان المشبوهة واستغلاله للدين فيما يرضى أغراضه الشخصية واستدراج الفتيات والسيدات لإقامة علاقات جنسية معهم.

ويشار إلى أن تلك السيدة كانت قد أعلنت خلال المحاكمة الماضية لطارق رمضان إنها تعرضت منه للاغتصاب وإنها كانت ضحية "فخ"، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها فى 11 مايو المقبل.

ومثل المفكر السويسرى طارق رمضان، أمام محكمة إصلاحية فى روان (فرنسا) بتهمة التشهير، حيث تتهمته إحدى ضحاياه بالإضرار بشرفها.

يذكر أن محامى الضحية جيريمى كالفون كان قد طلب بتعويض قدره 20 ألف يورو (22000 فرنك) من المدعى عليه البالغ من العمر 58 عامًا والذى أعلن فى أنه يكسب 4000 يورو شهريًا كدخل من الممتلكات.

من جانبه، أنكر طارق رمضان، الذى قدم نفسه على أنه متزوج ولديه طفل معال و"فى إجازة بدون راتب من جامعة أكسفورد"، جميع الاتهامات المقدمة إليه.