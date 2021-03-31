إحالة 31 عاملا للتحقيق وضبط 83 شيشة واسترداد 2 قطعة أرض أملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار .

وأسفرت الحملات عن إحالة 5 من العاملين بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، وإحالة 13 من العاملين بمستشفى كفر الدوار المركزى للتحقيق لتوقيعهم بالسجل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمى وعدم تدوين أى بيانات بخانة الحضور والانصراف ، وإحالة 7 من العاملين بوحده طب الأسره بالنشو البحرى للتحقيق لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانونى.

كما تم إحالة بعض العاملين بوحده طب الأسره و2 من العاملين بالوحدة المحلية لقريه بولين للتحقيق لإنصرافهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وإحالة 4 من العاملين بالوحدة المحلية بكفر الدوار للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى .

كما أسفرت الحملات عن تحرير 12محضر لعدم إرتداء الكمامات ، وضبط 83 شيشه بعدد من الكافيهات ، وتم تحرير ( 5 محاضر كافتيريات - 4 محاضر إشغالات – 4 محضر بيئه) والتحفظ على 90 كرسى إشغال طريق وعدد 5 فرش .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لضبط المخالفين ، وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة السيد حمزه ، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضى أملاك الدولة ، وبالتنسيق مع مركز شرطة وادى النطرون باسترداد 2 قطعة أرض بمساحة إجمالية 208 فدان و3 قيراط من غير الجادين ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة .



أرض مستردرة أملاك الدولة



الشيش المضبوطة



غلق مقاهى مخالفة